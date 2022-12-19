بن مبارك: أعمال الحوثي الإرهابية لم تعد مجرد تهديد محلي بل تهديد للمصالح الدولية

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت الحكومة اليمنية، الإثنين، أن استهداف مليشيات الحوثي للمنشآت النفطية وخطوط الملاحة تمثل تهديدا للمصالح الدولية وتحديا يجب مواجهته بكافة السبل الممكنة.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع المبعوث السويدي الخاص الى اليمن بيتر سيمنبي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وناقش اللقاء الوضع في اليمن من جوانبه المختلفة على ضوء إحباط مليشيا الحوثي لجهود تحقيق السلام وشنها حربا اقتصادية على الشعب اليمني.



ونوه بن مبارك، بالتقارب في وجهات النظر بين الحكومة اليمنية والأصدقاء الأوروبيين خاصة مع تنامي الوعي بشأن الدور الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة وارتهان مليشيا الحوثي لنظام الملالي في إيران.



وأوضح أن العدوان الحوثي بالطائرات المسيرة الإيرانية على المنشآت الحيوية في اليمن يعتبر انتهاكا جديدا للقانون الإنساني الدولي ويندرج ضمن الأجندة التخريبية للنظام الإيراني في المنطقة لزعزعة الأمن والاستقرار.



وأشار وزير الخارجية إلى المليشيا تسعى من وراء ذلك للفت الانتباه عن أزمة النظام الإيراني نتيجة للمطالبات الشعبية المتنامية بإسقاط النظام.



وحذر من أن استمرار استهداف المنشآت النفطية في اليمن ستكون له عواقب وخيمة على كافة الأصعدة وبشكل خاص على الصعيد الإنساني مبينا أن مليشيا الحوثي تسعى لتعميق الكارثة الإنسانية في اليمن.

ودعا بن مبارك، إلى حث المنظمات الدولية المعنية للتوضيح للعالم التداعيات الإنسانية الناتجة عن الهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيا الحوثي على قطاع النفط.

وأوضح أن مليشيا الحوثي من خلال ما تقوم به من أعمال إرهابية وتهديدها لخطوط الملاحة الدولية ولإمدادات الطاقة وموانئ الشحن الدولية لم تعد مجرد تهديد محلي أو تمرد داخلي، بل أضحت تمثل تهديدا للمصالح الدولية وتحديا يجب مواجهته بكافة السبل الممكنة.

كما شدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات ملموسة إزاء هذه الاعمال الإرهابية والوقوف بشكل حازم ضد الدور التخريبي لمليشيا الحوثي، ودعم كافة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة اليمنية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف المليشيا منظمة إرهابية.

من جانبه أشار المبعوث السويدي الى رفض بلاده للتصعيد الحوثي واستمرار بلاده في بذل كافة المساعي الممكنة لإحلال السلام في اليمن.

