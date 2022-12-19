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فضيحة من العيار الثقيل .. تسريب صورة للنجمة التركية بيرين سات مع نجم شهير في السرير من ليلة حمراء ..شاهد قبل الحذف

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الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جريئة للنجمة التركية ​بيرين سات​ برفقة زميلها النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​، تُظهرهما عاريان مع بعضهما في السرير، واعتبر بعض الجمهور ان هذه الصورة بمثابة فضيحة لهما، لكن في الحقيقة انها تعود لمسلسلهما الشهير "العشق الممنوع" الذي عرض منذ عدة سنوات.


الجدير ذكره ان بيرين سات كانت قد شاركت مؤخرا في مسلسل "عطايا" الذي عرض على احدى المنصات الإلكترونية، وتألف من 3 أجزاء، وقد نال اعجاب عدد كبير من الجمهور الذي اثنى على قدراتها التمثيلية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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