انطلاق معرض مأرب الثاني للكتاب الخميس القادم والراحل المقالح ايقونته

المنامة - ياسر ابراهيم - تنطلق الخميس القادم في مدينة مأرب، فعاليات معرض مأرب الثاني للكتاب تحت شعار "مأرب يتكلم"، وينظمه فرع الهيئة العامة للكتاب بالمحافظة.

وأوضحت الهيئة العامة للكتاب بمحافظة مأرب، في بلاغ صحفي، الأحد، أن الدورة الثانية من معرض مأرب للكتاب تأتي تحت شعار "مأرب يتكلم"، تكريماً لشاعر اليمن وأديبها الراحل الدكتور عبد العزيز المقالح، الذي يحمل أحد دواوينه الشعرية اسم "مأرب يتكلم".

وأكدت أن المعرض هذا العام يستضيف عدداً من دور النشر والمكتبات المحلية والعربية، ويضم أكثر من 30 ألف عنوان في مختلف المجالات العلمية والأدبية والفكرية والدينية، من بينها عشرات العناوين الجديدة.

ولفت البلاغ إلى أنه سيصاحب أيام المعرض الذي سيقام في قاعة المدينة هايبر بشارع الأربعين، خلال الفترة من 22 إلى 31 ديسمبر 2022، عدد من الفعاليات الثقافية والفكرية والأدبية، تساهم في إثراء الجوانب الثقافية والأدبية والفكرية لدى زوار المعرض.

وقال البلاع إن إقامة المعرض في محافظة مأرب، رسالة هامة، وتعكس مستوى المعرفة لدى السلطة المحلية بأهمية القراءة والعلم، في تنوير العقول ضد الخرافات والكهنوت الذي يستغل الجهل للسيطرة على العقول والبشر، وخصوصاً في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد.

وأعربت الهيئة العامة للكتاب بمحافظة مأرب، عن أملها من جميع المواطنين، التفاعل مع المعرض، والفعاليات المصاحبة، لتحقيق الأهداف المرجوة، وزيادة الوعي والمعرفة، والاستفادة القصوى من هذه التظاهرة الثقافية الكبرى.