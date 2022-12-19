شكرا لبحثكم عن خبر القوات الرئاسية تنفذ عملية انتشار أمني في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت قوات العاصفة الرئاسية اليوم الأحد عمليه انتشار أمني لتتبع وضبط اي عناصر مسلحة وضبط السلاح غير المرخص والدراجات النارية في العاصمة عدن .

وتأتي عملية الانتشار الأمني الذي تنفذها قوات العاصفة الرئاسية استمراراً لجهود قيادة قوات العاصفة الرئاسية في تثبيت الأمن والاستقرار وتنفيذ الخطة الأمنية لمنع حمل السلاح والتجول به في شوارع العاصمة عدن، والذي يُـعد ظاهرة دخيلة على المجتمع في العاصمة عدن، وكذلك تعقب اي عناصر تخريبية او مسلحة تحاول زعزعة الأمن والاستقرار.

وشملت خطة الانتشار الأمني مدينة الشعب والمنصورة وانماء

وبئر أحمد ، حيث قامت القوات المنتشرة بنصب نقاط تفتيش وتسيير دوريات متحركة كذلك تأمين الخط الرابط بين مدينة بئر أحمد والصبيحة .

وطالب قائد قوات العاصفة الرئاسية العميد أوسان فضل العنشلي المواطنين في العاصمة عدن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإسهام في إنجاح إجراءات منع التجول بالسلاح باعتبارها أحد أهم ركائز تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة عدن.

وأكد العميد العنشلي ان الأجهزة الأمنية سوف تتعامل بكل حزم مع كل من يريد زعزعة الأمن والاستقرار او يتقطع للمسافرين في الخطوط الرئيسية وكذلك من يحمل الأسلحة بطريقة غير قانونية وبدون ترخيص رسمي وسوف يُـطبَّـق القانون على المخالفين ومصادرة الأسلحة التي سيتم ضبطها بطرق قانونية.

ولقيت عملية الانتشار الأمني إشادة كبيرة من قبل المواطنين وخاصة المسافرين في الخط الرابط بين بئر أحمد والصبيحة بعد تعرض بعض المسافرين لعمليات تقطع خلال الأيام القليلة الماضية، شاكرين الجهود الملموسة التي تبذلها قوات العاصفة الرئاسية من أجل أمن واستقرار العاصمة عدن .