عدن.. موظفو هيئة الاستكشافات النفطية يبدؤون إضرابا مفتوحا عن العمل

المنامة - ياسر ابراهيم - بدأ موظفو هيئة الاستكشافات النفطية بالعاصمة المؤقتة عدن، الأحد، إضرابا مفتوحا عن العمل تلبية لدعوة اللجنة النقابية بالهيئة بعد التوصل لطريق مسدود مع وزارة المالية فيما يخص الحقوق المالية للموظفين.



وقالت اللجنة النقابية بالهيئة في بلاغ صحفي، إن الإضراب يأتي للضغط على وزارة المالية التي أخلت بالاتفاق المبرم معها والذي يقضي بتخصص 50% من إيرادات الاستكشافات النفطية لبند رواتب موظفي الهيئة على أن تكمل وزارة المالية بقية المستحقات.



ويشكو موظفو الهيئة من تأخر صرف رواتبهم فضلا عن تدني قيمتها مقارنة بباقي موظفي القطاعات النفطية الذين يحصلون على رواتب مرتفعة إلى جانب التأمين الصحي.



وسبق لموظفي الهيئة تنفيذ عشرات الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات أمام مقر الهيئة ووزارة النفط والمعادن في العاصمة المؤقتة عدن لكن دون أن تلقى اي استجابة في تنفيذ مطالبهم ذات الطبيعة المالية.

