منى فاروق تتحدى سما المصري و لورديانا بوصلة رقص بروب نوم أسود مكشوف ومتابع: كسحتي فيفي عبده

فنون - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة الجميلة صاحبت الجمال والأناقة مني فاروق علي مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو لها خلال الاجازه الصيفيه التي تقضيها في دبي.

حيث ظهرت مني فاروق بروب اسود شفاف قصير مكشوف بطريقه كبيره من ناحية الصدر وقصير للغاية وكاد الهواء أن يفعل فعلته مع مني فاروق مثل ما فعل ما الفنانة فيفي عبدة حيث ظهرت مني فاروق علي متن يخت حيث ظهرت ترقص وتتمايل بطريقه مثيرة.

مما نالت إعجاب الكثيرين من متابعيها ووضعت بعض التعليقات من أبرزها وحشتوني أو او او وكالعادة مني فاروق قامت بقفل التعليقات علي الاستوري الزي تقوم بنشره بعد الحادثة الشهيرة لها مع المخرج خالد يوسف.

وظهرت منذ اسبوعين بصور وهي تقوم بتكسير بعض الأطباق في تحدي مطاعم دبي حيث ظهرت بفستان مفتوح ومثير للغاية بعد أن كشف جزاء كبير من صدرها العاري تمام ولقت انتقادات واسعه حول هذه الصور بعد تغريده من متابع انتي فين لترد بدون حيا اتوكس هنتجوز ونخلف وانت لسه نايم.