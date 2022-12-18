حضرموت.. ضبط شخصين بتهمة الترويج للمخدرات في إحدى مدارس المكلا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة ساحل حضرموت (شرقي اليمن)، ضبط شخصين أحدهما حارس مدرسة، بتهمة الترويج وحيازة مواد مخدرة في إحدى مدارس مدينة المكلا.



وقالت في بيان، إن إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، تمكنت من ضبط حارس مدرسة بالمكلا يقوم بعملية ترويج المخدرات وبمساعدة شخص آخر.



وأضافت، أنه ونتيجة لمعلومات تلقتها، فقد قامت بمداهمة الغرفة وضبط المتهمين وإيداعهما الحجز لاستكمال الإجراءات والإحالة للنيابة المختصة.



وأشارت إلى أنها عثرت على "كمية من الحشيش والشبو وميزان يستخدم لوزن المخدرات" أثناء المداهمة.



وأشاد العقيد عبدالله أحمد لحمدي نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالجمهورية مدير ادارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، بدور منتسبي إدارة مكافحة المخدرات في محاربة مهربي ومروجي المخدرات، مشددًا على ضرورة تكاتف وتظافر الجهود بين جميع شرائح المجتمع من مواطنين ولجان مجتمعية والجهات الحكومية المدنية والأمنية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة والحد من انتشار المخدرات في أوساط المجتمع.

