ذمار.. مليشيا الحوثي تعتدي بالضرب على نزلاء السجن المركزي وإصابة 6 منهم

أصيب 6 نزلاء على الأقل في السجن المركزي بمحافظة ذمار (جنوب صنعاء)، جراء تعرضهم للضرب من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.



ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، عن مصادر محلية القول إن 6 معتقلين على الأقل، أصيبوا في السجن المركزي بذمار؛ بسبب اعتداء عناصر حوثيين عليهم بالضرب، قبل ثلاثة أيام.



وأوضحت المصادر أن مسلحي الجماعة داهموا السجن المركزي وسط مدينة ذمار بصورة مباغتة، وباشروا الاعتداء على النزلاء فيه بزعم إدخال هاتف محمول لأحد السجناء.



وتمنع مليشيا الحوثي إدخال الهواتف إلى سجونها؛ لخشيتها من توثيق الجرائم والانتهاكات التي طالت ولا تزال مئات السجناء في مناطق سيطرتها.



وفي سياق متصل يواصل عشرات المعتقلين بالسجن المركزي في صنعاء، لليوم الخامس، إضرابهم عن الطعام؛ احتجاجاً على استمرار الحوثيين في اعتقالهم منذ سنوات.



وكان العشرات من المعتقلين في السجن المركزي الخاضع للانقلاب في صنعاء أعلنوا عبر وثيقة صادرة عنهم عن تنفيذهم إضراب مفتوح عن الطعام حتى تستجيب الجماعة لمطالبهم بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، وردّ اعتبارهم وتعويضهم عن كافة الأضرار التي لحقت بهم عقب سنوات من الخطف والاعتقال غير القانوني.



المصدر: الشرق الأوسط

