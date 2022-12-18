صنعاء.. وفاة طبيبة وطفلتها جراء انفجار اسطوانة الغاز في منزلها

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت دكتورة وطفلتها في العاصمة صنعاء، مساء السبت؛ جراء انفجار اسطوانة غاز في منزلها؛ وسط تزايد مثل هذه الحوادث في العاصمة نتيجة انتشار أسطوانات الغاز التالفة.



وقالت مصادر محلية، إن تسرب الغاز في منزل الدكتورة حنان البصيلي، أدى إلى انفجار الاسطوانة، بعد اشتعال النيران فيها، ما أدى إلى وفاتها مع طفلتها.



وتشهد العاصمة صنعاء انتشارا كبيرا لإسطوانات الغاز التالفة منذ 2016، في ظل احتكار مليشيا الحوثي وعبر تجارها للاسطوانات السليمة.



وأدت الألية التي فرضتها مليشيا الحوثي لتوزيع مادة الغاز عبر عقال الحارات، والغاء محطات التعبئة من المحطات الى تلف معظم اسطوانات الغاز في صنعاء.

‏جدير بالذكر أن الدكتورة حنان، هي ابنة البروفيسور "توفيق البصيلي"، والذي يعمل رئيسًا لقسم النساء والتوليد بمستشفى السبعين، ورئيس قسم النساء والتوليد بجامعة صنعاء.

كما يشغل والدها الدكتور توفيق البصيلي، عضو المجلس العربي للاختصاصات الصحية وعضو لجنة الامتحانات‏ لدى ‏مستشفى السبعين‏ بصنعاء.