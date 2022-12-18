القشطة نسرين طافش تتعرى على شاطئ البحر بفستان شفاف وصدرها العارم يشعل التواصل الاجتماعي بوصلة رقص تحدت بها سما المصري وصافيناز.. اتفرج

بيروت - ثريا شاهين - أحدثت الفنانة نسرين طافش ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها وهي تتراقـص على شاطئ البحر حافية القدمين.

وظهرت طافش في المقطع الذي نشرته ورصدته منصة تريند بإطلالة مـجنـونة وشبه عـاريـ.ة، الأمر الذي جعلها في مرمى الإنتـقـادات.

وبدت نسرين طافش وهي سعيدة جداً على أحد الشواطئ، وهي ترتدي فستان أزرق اللون قصير جداً ومكـ.شـ.وف الصدر والأكـتاف.

وحاولت طافش أن تقوم بتغطية بعض من مناطق جسـ.دها بيديها، خوفاً من تطاير الفستان بسبب الهواء الطلق.

إطلالة الفنانة أحدثت ضجة كبيرة بين المتابعين بجرأتها، مبدين استغرابهم إلى الحال الذي وصلت إليه.

وأشار البعض إلى مـلابس طافش التي كادت أن تظهر من تحت الفـستان، وهي تتراكض على شاطئ البحر.

بينما تغزل محبين الفنانة نسرين طافش بجمالها وقـ.وامة جسـدها المتناسق، متمنين لها السعادة والنجاح في مسيرتها الفنية.