لماذا يدافع البيت الأبيض عن دعم السعودية في حرب اليمن؟ (ترجمة خاصة)

المنامة - ياسر ابراهيم - دافع البيت الأبيض عن قراره بعرقلة قرار يتعلق بصلاحيات الحرب في مجلس الشيوخ كان سينهي الدعم الأمريكي لحرب السعودية في اليمن، قائلا إن تمريره كان سيعرقل المحادثات الدبلوماسية الحساسة.



ونقل موقع 'VOA ' الأمريكي عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي قوله في مقابلة خاصة "نريد أن نرى أن السلام يدوم ونريد أن نراه مستدامًا. وهذا ما نتحدث عنه عندما نتحدث عن أهمية ضمان أن تنجح دبلوماسيتنا ".



وقال كيربي إن دعم الولايات المتحدة لهدنة توسطت فيها الأمم المتحدة ومحادثات السلام "حقق قدرًا من النجاح"، مضيفا بالقول "نريد أن نضمن تأمين ذلك والاستمرار في المضي قدمًا."



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اشتبكت الإدارة مع بيرني ساندرز بشأن القرار الذي قدمه السناتور المستقل في فيرمونت والذي كان من شأنه أن يحظر دعم الولايات المتحدة للعمليات الهجومية التي تقودها السعودية في حربها في اليمن.



وفي مواجهة معارضة شديدة بما في ذلك تهديد الرئيس جو بايدن ونقص الدعم من زملائه في مجلس الشيوخ، سحب ساندرز القرار ووافق على مزيد من التفاوض مع البيت الأبيض.



وقال ساندرز "أتطلع إلى العمل مع الإدارة التي تعارض هذا القرار ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى شيء قوي وفعال". وأضاف "إذا لم نفعل ذلك، فسأعود مجددا".



ورفض مسؤولو الإدارة الإفصاح عما يسعون إليه في المفاوضات مع ساندرز.

وقال جيرالد فيرستاين، الذي كان سفير الولايات المتحدة في اليمن خلال إدارة أوباما بأن العنف توقف مؤقتًا في أبريل 2022 بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تفاوضت عليه الأمم المتحدة، والذي استمر إلى حد كبير على الرغم من انتهاء صلاحيته في أكتوبر - وهو عامل في معارضة الإدارة للقرار.



وأضاف فيرستاين، وهو حاليا زميل بارز في معهد الشرق الأوسط "لم تكن هناك حملة عسكرية سعودية في اليمن منذ ثمانية أشهر حتى الآن. لماذا إذن نتحدث عن قرار 'سلطات الحرب؟".



وجادل السيناتور ساندرز وآخرون بأنه لا يوجد تقدم دبلوماسي على الأرض ويمكن أن يندلع العنف في أي لحظة. وقد حذر المبعوث الخاص لبايدن إلى اليمن، تيم ليندركينغ، من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق سلام جديد من شأنه أن يعجل "بالعودة إلى الحرب".



ومع ذلك، يعارض جيمس إف جيفري، المبعوث الأمريكي الخاص السابق للتحالف العالمي ضد داعش والذي يشغل الآن منصب مدير برنامج الشرق الأوسط التابع لمركز ويلسون، القرار، قائلاً إنه "سيصب في صالح الحوثيين، الذين قبل كل شيء - يساعدون إيران عبر محاولة الإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليًا".



وقالت تريتا بارسي، نائبة الرئيس التنفيذي لمعهد كوينزي لفن الحكم الرشيد: "إن الحوثيين يعلمون جيدًا أن هجومًا غير مبرر على المملكة العربية السعودية من شأنه أن يقوض حجتهم داخليًا في اليمن بأنهم يقاتلون محتلاً أجنبيًا".



علاوة على ذلك، من المرجح جدًا أن يغير ذلك الحسابات في واشنطن ويعيد دعم الولايات المتحدة للسعوديين فيما قد يُنظر إليه على أنه حرب دفاعية.



وأضافت بارسي أنه حتى لو تم أخذها في ظاهرها، فإن حجة الإدارة الامريكية حول حسابات الحوثيين "لا تبرر السماح للمملكة العربية السعودية بأن يكون لها رأي أكبر من الكونجرس بشأن ما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة أن تدعم حرب الرياض أم لا".



في عام 2019، استخدم الرئيس دونالد ترامب حق النقض ضد قرار سلطات حرب اليمن، وهو قرار انتقده المسؤولون الذين أصبحوا الآن لاعبين رئيسيين في إدارة بايدن.



العلاقات الأمريكية- السعودية



يعد تحول بايدن بعيدًا عن تعهده في فبراير 2021 بإنهاء "كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن" رمزًا لرؤيته المتطورة حول العلاقات مع المملكة العربية السعودية.



في نوفمبر / تشرين الثاني، قررت الإدارة أنه ينبغي منح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حصانة في دعوى قضائية بشأن دوره في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، على الرغم من تعهد بايدن خلال حملته الرئاسية بجعل المملكة "منبوذة".



في أكتوبر، عندما دفع السعوديون أعضاء أوبك لخفض إنتاج النفط، متجاهلين طلب واشنطن زيادة الإنتاج لتعويض الزيادات في الأسعار التي أثارتها الحرب في أوكرانيا، قالت الإدارة إنها ستراجع ما إذا كانت العلاقة مع المملكة العربية السعودية لا تزال تخدم المصالح الأمريكية - وهي مراجعة لم تتحقق بعد.



وصرحت كارين جان بيير، السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، لموقع VOA خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا بالقول: "سنحكم على الطريق المستقبلي بناءً على أفعالهم، بالإضافة إلى مشاوراتنا المستمرة مع الشركاء والحلفاء، وكذلك الكونغرس الجديد الذي قريبا سيكون أمامنا، والذي سيراقب السعوديين أيضًا"



ورفضت جان بيير القول ما إذا كانت العلاقات المتنامية بين السعودية والصين قد لعبت عاملا في موقف الإدارة من الرياض.



وقال السفير فيرستاين إن مسألة توافر النفط باتت أكثر إلحاحًا منذ حرب روسيا على أوكرانيا، لذا فإن السعوديين في وضع قوي "يمكنهم من التلاعب بالجميع ضد أي طرف آخر".



وأعطى بايدن الأولوية لتقوية العلاقة بين الولايات المتحدة وحلفائها في وقت انهارت فيه المحادثات لوقف برنامج الأسلحة النووية الإيراني .



وقالت بارسي بأنه في ظل هذه الظروف، "من المرجح أن تكون الولايات المتحدة في كثير من الحالات أكثر احترامًا لشركاء معينين - وأكثر تسامحًا مع زلاتهم ".



وقال ويليام فيغيروا، باحث مشارك يركز على الصين في الشرق الأوسط في مركز جامعة كامبريدج للجغرافيا السياسية: "قد يكون نجاح الصين في مغازلة المملكة العربية السعودية قد زاد من الشعور بالأزمة في واشنطن عندما يتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية". "لكن الاحتمالات كانت منخفضة بأن الولايات المتحدة ستغير علاقتها مع المملكة بجدية."



وأضاف فيغيروا: "هذا القلق هو أكثر انعكاسًا للبيئة الأمريكية والمخاوف من أن الولايات المتحدة لم تعد القوة العظمى المتنامية في العالم كما كانت في السابق. لكن أي تراجع للقوة الأمريكية في الخارج، مهما كان طفيفًا، غالبًا ما يتم تصويره بعبارات كارثية ".

