الصاروخ عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد زوجها بكشف مناطق حساسة من جسدها أمام أصدقائه.. شاهد صور

شاركت الفنانة المصرية عبير صبري، جمهورها ومتابعيها عبر السوشال ميديا بصور جريئة برفقة زوجها أيمن البياع وعدد من اصدقائهما، وذلك احتفالاً بعيد ميلاد زوجها.

ووثقت الصور التي نشرتها عبير صبري، عبر خاصية الستوري بحسابها الرسمي بموقع انستغرام، لحظات احتفالها بعيد ميلاد زوجها، التي استعرضت فيها جمالها ومفاتنها أمام الحضور ومتابعيها.

وظهرت النجمة المصرية في الصور مرتدية تنورة طويلة وضيقة، ونصف تيشرت كشف عن بطنها وصدرها، وظهر زوجها وهو يحتضنها من الخلف، وكان على وشك أن يُقبلها.

وأثارت هذه اللقطات جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين طالب بعضهم من الفنانة عبير صبري، بأن ترحمهم بالتوفف عن كشف واستعراض مفاتنها.

كما نشرت صبري عبر موقع انستغرام، فيديو قصير لزوجها وهو يمارس ركوب الخيل، وهنأته بعيد ميلاده قائلة: “كل سنه وانت طيب يا احلى حاجه حصلتلي.. ربنا يخليك ليه وتفضل نور حياتي طول عمرنا ..وربنا يحققلك كل ما تتمنى..بحبك يابرج العذراء”.



