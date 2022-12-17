شكرا لبحثكم عن خبر انشقاقات جبلية في المضاربة ورأس العارة تجبر السكان على النزوح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

متابعات | 17 ديسمبر 2022

أدت الانشقاقات الجبلية بجبل نمان واتساعها إلى نزوح عدد من الأهالي الذين يسكنون أسفل الجبل من قراهم في محافظة لحج والسكن في الحيود والكهوف، خوفاً من الانهيارات الصخرية الوشيكة التي طرأت على جبل نمان بمديرية المضاربة ورأس العارة.

وأشارت مصادر إلى أن مواطنين اضطروا إلى ترك منازلهم وتحمل البرد الشديد في الكهوف بعد تعرض أماكن سكنهم لتشققات جبلية وظهور فواصل شكلت خطرا على حياتهم.

وطالب السكان الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالنزول للمنطقة والاطلاع على الوضع المأساوي وعمل المعالجات وتقديم الدعم للأسر المتضررة.