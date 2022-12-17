[ قُبيل نهاية العام.. مليشيا الحوثي بإب تدشن حملة جبايات مالية على المحلات التجارية ]

دشنت مليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، بمحافظة إب (وسط اليمن)، حملة جبايات مالية على المحال التجارية، قبيل نهاية العام الجاري.



وقال أصحاب محال تجارية لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي باشرت اليوم بإنزال فرق جبايات ميدانية إلى المحال التجارية في عاصمة المحافظة والمديريات تحت مسمى "رسوم نظافة".



وأوضحوا أن الفرق القادمة من صندوق النظافة والتي يرافقها مسلحون حوثيون يطالبون المحال بدفع رسوم نظافة عن العام 2022م، الذي أوشك على الانتهاء، رغم صدور قرارات سابقة من سلطات مليشيا الحوثي بإعفاء المحلات من رسوم النظافة.



وأشاروا إلى أن مليشيا الحوثي عمدت خلال السنوات الماضية على الترويج إعلاميًا لقرارات وإجراءات تقول إنها لصالح المواطن والتجار، في حين أنها تمارس بحقهم أبشع صور الابتزاز المالي وتفرض عليهم اتاوات كبيرة تحت مسميات مختلفة طوال العام.



وعمدت مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها في 2014م، على التضييق على التجار والمحال التجارية، وفرض الاتاوات المالية عليهم، الأمر الذي انعكس سلباً على نشاطهم التجاري وعرض الكثير منهم للإفلاس.

