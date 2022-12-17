تراجع غارات "الدرونز" الأمريكية في اليمن.. هل هو مجرد توقف مؤقت أم حرب سرّية مستمرة؟

المنامة - ياسر ابراهيم - قال تقرير أمريكي "بأن حرب الطائرات بدون طيار (الدرونز) الأمريكية في اليمن، ربما تدخل فترة توقف مطولة مماثلة للتوقف الحاصل في باكستان"، مشيراً أن، إدارة بايدن لم تدرج اليمن على أنها "مسرح مُعلن للنزاع المسلح النشط" عندما أصدرت تقييمها للخسائر المدنية في الضربات العسكرية الأمريكية خلال عام 2021، وهو ما يمثل تغييراً عن التقرير الخاص بالخسائر المدنية عام 2020.



ووفق تقرير نشره مركز أبحاث أمريكي «New America» - ترجمة "يمن شباب نت" - "بأن اقتراب عام 2022 من نهايته، يوفر فرصة لفهم الوضع الحالي لمكافحة الإرهاب وحروب الطائرات بدون طيار في عهد الرئيس بايدن، حيث قامت إدارة بايدن بإضفاء الطابع الرسمي على قواعدها الخاصة بالضربات الأمريكية لمكافحة الإرهاب".



وقال التقرير "بناءً على فحص تقارير الضربات الأمريكية، من الواضح أن حروب الطائرات بدون طيار لا تزال بعيدة عن ذروتها في ظل إدارتي أوباما وترامب، إذ لا تزال الحرب في باكستان في فترة توقف طويل الأمد سبقت إدارة بايدن، وربما تدخل الحرب في اليمن وقفة مماثلة".



وأشار تقرير المركز الأمريكي المختص بالأمن القومي "وبشكل عام بدا واضحاً بأن حروب الطائرات بدون طيار الأمريكية لاتزال عند نقطة منخفضة مقارنة بالماضي".





ووقعت الضربات الأمريكية الأخيرة في اليمن التي سجلها مركز «New America» في 14 نوفمبر 2021، حيث قيل إن الضربتين في المنطقة الحدودية بين شبوة والبيضا، ومع ذلك قد لا تكون الضربات قد نفذتها الولايات المتحدة، حيث نفت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ الضربات.



وفي حين أن مثل هذا البيان لا يستبعد أن تكون ضربة أمريكية سرية، تشير تقارير أخرى إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية هو من نفذ تلك الضربات، بحسب التقرير.



وتابع التقرير "إذا لم يتم تنفيذ ضربات نوفمبر 2021 من قبل الولايات المتحدة، فإن الضربات الأخيرة التي سجلها المركز حدثت في عام 2020".



وتشمل الضربات في اليمن في عام 2020 غارة استهدفت عنصر القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي يُعتقد أنه ساهم في هجوم في بينساكولا، فلوريدا، عام 2019، وتم الاعتراف بهذه العملية من قبل المدعي العام آنذاك ويليام بار ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي في بيان صحفي صدر في مايو 2020، ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن الهجوم كان ضربة لوكالة المخابرات المركزية.



تضمنت الضربات في عام 2020 - في عهد ترامب - أيضًا غارة في يناير/ كانون الثاني 2020 أسفرت عن مقتل زعيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية آنذاك قاسم الريمي، وقد أقر الرئيس ترامب وتقارير وزارة الخارجية حول الإرهاب لعام 2020 بهذه الضربة، والتي ذكرت أن "العمليات العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة في عام 2020 أسفرت عن مقتل قاسم الريمي من بين آخرين.



ورأى المركز الأمريكي "أن إثبات ما قد يكون توقف جديد للضربات في اليمن ليس واضحاً كما في باكستان، لكن تبقى الأسئلة تحوم حول ما إذا كانت الضربات السرية ستستمر".





يتضمن تتبع بواسطة منظمة «Airwars» - متخصصة برصد الضربات الجوية ضد داعش - الذي يستخدم معايير إدراج أكثر شمولاً في رصد مزاعم متعددة بضربات أمريكية في اليمن أثناء إدارة بايدن، في حين لم تدرج الولايات المتحدة اليمن "كمسرح معلن للنزاع المسلح النشط" في ملخصها للخسائر المدنية في الضربات الجوية الأمريكية.



ووفق تقرير سلطات الحرب الصادر عن بايدن في ديسمبر 2022، فإنه "تم نشر عدد صغير من الأفراد العسكريين للولايات المتحدة باليمن للقيام بعمليات ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش".



حتى لو كان هناك فترة توقف فهي اقل بكثير من تلك التي في باكستان ومن المحتمل أن يتم التراجع عن ذلك، تشير التعليقات الأخيرة لمدير المخابرات الأمريكية أفريل هينز إلى أنه "بينما يُنظر إلى تنظيم القاعدة في أفغانستان وباكستان على أنه تهديد منخفض نسبيًا للأمريكيين والوطن، يُنظر إلى القاعدة في جزيرة العرب حاليًا على أنها التهديد الأكبر".



وقال تقرير المركز الأمريكي "أن هذا التقييم يشير إلى أن العمل العسكري المتجدد أو الموسع مرجح في اليمن أكثر منه في باكستان".



وأضاف: "وبما أن الولايات المتحدة لم توضح أهدافها بالحرب في اليمن، لذلك تحتفظ الحرب بطابع لا نهاية له يدعمه التفويض العالمي الشامل للحرب بغض النظر عما إذا كانت الضربات الأمريكية قد تراجعت أم لا".



وأشار التقرير "على الرغم من هذه التحذيرات، يشير تتبع الضربات الأمريكية إلى أن وتيرة الضربات الأمريكية المباشرة في اليمن قد تباطأت - حتى لو كان هناك سؤال مفتوح بشأن ما إذا كانت الضربات الأمريكية قد توقفت مؤقتًا فقط - ويُظهر تتبع الضربات في أمريكا الجديدة انخفاضًا ثابتًا في عدد الضربات منذ أن بلغت ذروتها في عام 2017 في عهد ترامب، وحدد متتبعو الضربات الأخرى نمطًا مشابهًا إلى حد كبير".



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