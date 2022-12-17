اليمن.. الأرصاد يحذر من موجة صقيع خلال الأيام القادمة ويدعو المزارعين أخذ الحيطة

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر خبراء أرصاد من موجة صقيع ستشهدها عدد من المحافظات اليمنية، وتحديدا في المرتفعات الجبلية، داعيين المواطنين والمزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر.

وقال الفلكي اليمني، أحمد الجوبي، إن "موجة صقيع ستشهدها عدد من المحافظات خلال الأيام القادمة"، مشيرا إلى أن "الأجواء ليوم غدٍ السبت أجواء باردة، ودرجة الحرارة 1 درجة، والرطوبة 55%، وسرعة الرياح 11 كم في الساعة".

وحذر المركز الوطني للأرصاد، المواطنين في المرتفعات الجبلية، وكذلك المسافرين إليها، بأخذ الاحتياطات اللازمة، وارتداء الملابس الشتوية المناسبة؛ للوقاية من الطقس البارد والشديد البرودة.

كما دعا المركز المزارعين إلى عمل الاحتياطات اللازمة؛ لحماية محاصيلهم الزراعية، وكذلك مربي النحل، والماشية من الطقس البارد والشديد البرودة، وكذا مرتادي البحر والصيايبن جنوب البحر الأحمر، ومدخل باب المندب، وغرب خليج عدن وشرق أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، بأن تشهد المرتفعات الجبلية طقسًا باردًا إلى شديد البرودة على محافظات (البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران و صعدة ) وبارد على (هضبة حضرموت ومرتفعات محافظات شبوة، أبين، لحج، الضالع، تعز، ريمة، المحويت، إب).

وأضاف المركز، أن طقسًا غائم جزئياً إلى غائم مع هطول أمطار خفيفة متفرقة ستشهدها أجزاء من محافظات، صعدة، حجة، المحويت، ريمة، إب، وتعز، وتشكل الشابورة المائية والضباب.

وفيما يتعلق بالمناطق الساحلية أشار المركز إلى أن طقسًا صحو إلى غائم جزئياً، ورياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين (10-20) مع هبات تصل إلى 30عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن وشرق أرخبيل سقطرى.

فيما ستشهد المناطق الصحراوية، طقسًا صحوًا وبارد نسبيا إلى بارد أثناء الليل والصباح الباكر، وستشهد أرخبيل سقطرى طقس غائم جزئياً إلى غائم مع إحتمال هطول أمطار متفرقة والرياح تتراوح سرعتها ما بين (12-24) عقدة.