مسؤول محلي يناشد الحكومة إعادة النظر في أسعار تذاكر الطيران إلى جزيرة "سقطرى"

المنامة - ياسر ابراهيم - ناشد وكيل محافظة أرخبيل سقطرى، عيسى مسلم، الحكومة، ورئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود، إعادة النظر في أسعار تذاكر الطيران وتخفيضها.

كما ناشد الوكيل مسلم، الحكومة بتدارس وضع محافظة سقطرى الاستثنائي، وزيادة رحلات طيران اليمنية الاسبوعية إلى الجزيرة، والبحث عن حلول ملائمة تتناسب مع خصوصية المحافظة.

وأوضح في منشور له على صفحته في "الفيس بوك"، أن تكاليف التذكرة الواحدة تصل إلى 400 دولار من مطار سقطرى إلى مطار المكلا، وهو مبلغ كبير لا يتناسب مع معاناة أبناء الأرخبيل.

وقال وكيل محافظة سقطرى، إن أسعار تذاكر طيران اليمنية، الناقل الوحيد لأبناء الأرخبيل، مرتفعة جدا وترهق المواطنين الذين يضطر العديد منهم للسفر عبر البحر في رحلة مليئة بالمخاطر.

وأشار الوكيل إلى أن طيران اليمنية يسير اسبوعيا رحلة واحد فقط كل إثنين للآلاف من البشر الذين يسافرون لمهام طارئة غالبتهم مرضى يبحثون عن علاج أو طلاب يدرسون في الجامعات اليمنية وليس في قاموسهم التنزه والرحلات.

ولفت "عيسى مسلم" إلى أنه وبسبب ارتفاع أسعار الطيران أبناء سقطرى يضطر الأهالي الى الخوض في عباب البحر والمغامرة هم وعائلاتهم بالسفر عبر سفن صيد تقليدية لا تصلح إلا للصيادين الماهرين الذين الفو السفر عبرها.

وأشار وكيل أرخبيل سقطرى، إلى أنه وخلال الفترة الماضية شهد الأرخبيل حوادث مأساوية وفقدوا العشرات ممن اجبرتهم الظروف على السفر بحرا.

ونوه إلى أن الحكومة، تبنت في وقت سابق، سداد جزء من قيمة التذاكر (تذاكر مدعومة) غير أن القرار الحكومي توقف لأسباب مجهولة، مجددا التأكيد على ارتفاع أسعار التذاكر الى الأرخبيل الذي يقع على المحيط الهندي.