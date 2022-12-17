[ الضالع.. إصابة طفلين بجروح متفرقة إثر انفجار قذيفة من مخلفات الحرب ]

أصيب طفلان بجروح متفرقة، إثر انفجار قذيفة من مخلفات الحرب، في محافظة الضالع (جنوبي اليمن).



وقال المرصد اليمني للألغام، إن الطفلين (شـامة علي محمد 10 سنوات، و عبدالحميد ماهر علي 12 سنة) أصيبا بجروح متفرقة نتيجة انفجار قذيفة من مخلفات الحرب في قرية "الشغادر" بمنطقة حجر محافظة الضالع.



وتأتي الحادثة بعد ساعات من الإعلان عن مقتل الطفل (سعيد محمد ابوعشه) بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب، أثناء رعيه للماشية في منطقة الفرع مديرية رحبة جنوب مأرب.



يشار إلى أن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تسببت بمقتل وإصابة الآلاف من المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء في مناطق متفرقة من البلاد.



