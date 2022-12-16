شكرا لبحثكم عن خبر شاهد..شاب شعيبي يبتكر سيارة ويطور نسخة "الكلاشنكوف" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - "

العاصمة | عادل حمران

ابتكر شاب ثلاثيني في مديرية الشعيب بالضالع سيارة وطور نسخة أخرى من سلاح الكلاشنكوف وذلك بامكانيات بسيطة ومتواضة.

الشاب يحيى علي احمد قايد توج مواهبة وإبداعه بالتوصل إلى صناعة سيارة اقتصادية، فضلا عن صناعة نسخة مشابهة لسلاح الكلاشنكوف الروسي الصنع.

بدأ قائد تجاربه في صناعة البندق الخشبي التقليدي وكان يطلق الرصاص عن إستخدام الولاعة وذباله عند عملية الإطلاق، وهو ما آثار ضجه وإعجاب في أوساط الأهالي ما دفعه إلى مواصلة صنع نسخة تحاكي سلاح الكلاشنكوف.

يقول "انتاج النسخة المشابهة لسلاح الكلاشنكوف صنعت برغم تعقد الحال وضعف الدخل ومعاناة كبيرة وجهد بذلته بنقص الإمكانيات من توفير مكينة لحام وورشة طورت بندقيتي وعملت على صناعة القطع بشخصيتي وقدرتي الذاتية بصناعة يدوية لجميع القطع".

أضاف "كدت ان اصنعه بطريقتي وبصناعتي اليدوية الا انني عجزت عن توفير الأدوات والمعدات بصناعة حامل الترباس وجزء من الماصورة، حيث يطلق الآلي رصاصات البندقية الروسية وبنفس السرعة النفاذة".

ويعكف يحيى قائد حاليا على صناعة سيارة نقل وقد سبق له وقام بصناعة جاري نقل للسيكل ولكن لم يستفاد منه بسبب وعورة الطريق في مسقط رأسه في الشعيب، مؤكدا أنه ما يزال يعمل على صنع سيارة بمعدات بدائية ابتداء من الاطارات والشلمانات والبترات وجير الريوس .

وأضاف عن إنتاجه بالصناعات المحلية مضخة ماء وبتجربه بسيطه ضخت إرتفاع ثلاث أدوار.

والجدير بالذكر ان المبدع يحيى علي احمد قايد من مواليد قرية بخال مديرية الشعيب محافظة الضالع، ينتمي الى اسرة محدودة الدخل ابتكر من المهن والاعمال اليدوية مصدر لقوت أسرته اليومي ومواصلت الحياة ابتكر العديد من المهن مثل النجارة والمقاولات في البناء والسرميك والصناعات الخفيفة وله هواية بالصناعات والتقاليد الإنتاجية.