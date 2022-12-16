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أبين.. مقتل وإصابة 6 جنود بانفجار عبوتين ناسفتين في مدخل وادي عومران في "مودية"

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المنامة - ياسر ابراهيم - قتل جندي وأصيب آخرين، الجمعة، بانفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا دوريات عسكرية للقوات الأمنية المشتركة بمديرية مودية في محافظة جنوبي اليمن.
 
وقالت مصادر أمينة لـ "يمن شباب نت" إن جندي قتل جراء انفجار عبوتين ناسفتين لحظة مرور دوريات عسكرية تابعة للقوات المشتركة (قوات حكومية وأخرى تابعة للانتقالي) في منطقة امسدارة مدخل وادي عومران شرقي مديرية مودية.
 
وأضافت أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة 5 جنود أخرين وتم نقلهم إلى مستشفى محنف بمديرية لودر القريبة من مودية.
 
وبين الحين والأخر، تشهد محافظة أبين حوادث إرهابية مماثلة خلفت عشرات القتلى والجرحى معظمهم من قوات المجلس الانتقالي.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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