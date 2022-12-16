اليمن.. مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة رابع بجروح خطيرة جراء انفجار لغم للحوثيين جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب أربعة مدنيين، يوم الجمعة، جراء انفجار لغم لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران جنوبي الحديدة غربي اليمن.



وقال المرصد اليمني للألغام، إن 3 مدنيين بينهم طفلان قتلوا وأصيب رابع بجروح خطيرة، نتيجة انفجار لغم للحوثيين أثناء عملهم في إحدى المزارع بمنطقة "المقانع" مديرية حيس محافظة الحديدة.



ووفق المرصد فإن القتلى هم، "خليل داوود وهيب 11 سنة، وصابر محمد مشهور 17 سنة، ومصطفى أحمد العشبي 35 عاما"، مشيرا إلى إصابة "عبدالله أمين الاهدل 18 عاما"، بجروح خطيرة.



والخميس، قتل طفل بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب في مديرية رحبة جنوبي مأرب، كما أصيب طفلان جراء مقذوف أخر في منطقة حجر بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.



يشار إلى أن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تسببت بمقتل وإصابة الآلاف من المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء في مناطق متفرقة بالبلاد.

