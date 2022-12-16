بالصوت والصورة - الصاروخ مريم الدباغ تثير غرائز الشباب بأجرأ إطلالتها شبة عارية تماماً

فنون - كتب سعد محمود - أثارت الممثلة التونسية مريم الدباغ من جديد غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها صورا وفيديو لها بملابس السباحة على تطبيق انستغرام ، حيث ظهرت الدبّاغ في الصور وهي ترتدي فستانا ضيق ومغطاة الرأس، ومن دون "حمالة صدر"مما جعلها تلفت أنظار الحضور في السهرة.

وأرادت الدبّاغ إثارة الغموض حيث كانت سعيدة بأنه لم يتعرّف لها أحد في الحفل.

وأثار ظهورها جدل واسع، إذ اعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ان ستايلها جريء جداً ويكشف عن أجزاء عديدة من جسمها، ما عرضها للانتقاد من قبل عدد من المتابعين.