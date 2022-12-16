نميمة كأس العالم: ايفانا نول ملكة جمال كرواتيا بملابس عارية في بث مباشر من قلب قطر

فنون - كتب سعد محمود - ايفانا نول مكلة جمال كرواتيا بملابس عارية في بث مباشر من قلب قطر

ظهرت “ايفانا نول” ملكة جمال كرواتيا السابقة وعارضة الأزياء الشهيرة، بملابس عارية في بث مباشر مع بيرس مورغان من قلب قطر واكتفت عارضة الازياد الكرواتية فقط بإرتداء حمالة صدر تحمل ألوان علم بلادها كرواتيا.

واستضاف بيرس مورغان، ملكة الجمال الكرواتية السابقة “ايفانا نول“، من أجل معرفة رأيها في ردود الأفعال التي تواجهها بعد ظهورها الفاضح في قطر، والذي أصبحت بفضله أحد أكثر مشجعي كأس العالم شهرة.

وأطلت ايفانا نول على شاشة “بريس مورغان” بـ حمالة صدر تحمل ألوان علم بلادها كرواتيا، ببطن وصدر مكشوف في لقطات أشعلت السوشيال ميديا.

وعند سؤالها عن موقفها من التسامح الذي أبدته السلطات القطرية معها ومع تصرفاتها، أكدت إيفانا نول أنها تحترم دولة قطر وأن المسؤولين المختصين بالتنظيم أخبروها بأنه- وبصفة استثنائية- مسموح للمشجعين الوافدين بممارسة حرياتهم بطريقة لا تضر بالآخرين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها إيفانا بملابس فاضحة وغير محتشمة في قطر.

حيث أصبحت ملكة جمال كرواتيا السابقة شخصية جاذبة للكثير من المشجعين في مونديال قطر.

ومنذ قدومها إلى الدوحة تتجول إيفانا نول في قطر بملابسها شبه العارية والفاضحة، بصدر مكشوف وسط آلاف المشجعين من مختلف دول العالم، في إطلالات أثارت جدلا واسعا بين الجمهور العربي.

ولفتت إيفانا نول خلال حضورها في قطر من أجل تشجيع منتخب بلادها في مواجهاته ضمن مباريات كأس العالم، أنظار المشجعين في قطر ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت إيفانا نول بملابس قصيرة كانت تكشف مفاتنها في مدرجات المونديال، الأمر الذي سلط الأضواء العالمية عليها.

وتتجول إيفانا في شوراع الدوحة بملابسها العارية دون مراعاة أي اعتبار للقوانين القطرية التي تمنع بشكل صارم أي ظهور فاضح.

وحازت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول، شهرةً واسعة جداً بين الجمهور العربي، بسبب هذه الإطلالات المثيرة من قطر خلال فاعليات كأس العالم.

وتحصلت إيفانا على عدد ضخم من المتابعين الجديد عبر حسابها الرسمي على “انستغرام” وباتت لها جماهيرية ضخمة بفضل شهرتها في مونديال قطر 2022.

وأصبح اسم عارضة الأزياء الكرواتية “ايفانا نول” ضمن الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل، باللغتين العربية والإنجليزية.