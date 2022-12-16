شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا ترصد 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي للقاعدة في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن القيادي البارز في تنظيم القاعدة المدعو إبراهيم البنا، والمعروف أيضًا باسم أبو أيمن المصري.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته السفارة الأمريكية لدى اليمن عبر حسابها في "تويتر".

وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن، إن برنامج مكافآت من أجل العدالة رصد مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن عصام البنا المعروف باسم أبو أيمن المصري.

وأكدت أن إبراهيم البنا قيادي كبير بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية.

وأضافت أن البنا كان عضوًا مؤسسًا في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتولى قيادة شؤون الأمن بالجماعة، وقدّم توجيهات عسكرية وأمنية لقادة التنظيم.

ويُعد البنا من بين أكثر قيادات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب التزامًا بالصمت وغيابًا عن الواجهة، حيث يُعتبر الأب الروحي لجهاز مخابرات تنظيم القاعدة.