المشهورة السعودية مودل جيجي تتحدى سما المصري ومودل اش و تستعرض جسدها العاري بالبايبي دول الشفاف ..ومؤخرتها حديث المتابعين

فنون - ياسمين عبدالعظيم - شاركت عارضة الأزياء السعودية ​مودل جيجي​ الجمهور مجموعة صور حديثة لها وفاضحة، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، عبر خاصية القصص القصيرة.

وظهرت جيجي بالصور وهي ترتدي بايبي دول شفافاً، حيث استعرضت قوامها ومفاتنها بصورة فاضحة، مظهرة صدرها ومؤخرتها بشكل واضح.

وكانت نشرت جيجي سابقاً مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها وهي تحاول خلع سروالها على العلن وأمام الكاميرا، لتكشف عن مؤخرتها العارية.

جيجي إرتدت أيضاً توب كاشفة عند منطقة الصدر، وأظهرت جزءاً من صدرها العاري أمام الكاميرا بطريقة فاضحة، الامر الذي سبب بإستياء المتابعين وتعبيرهم عن غضبهم من تصرفاتها التي تخطت الحدود بشكل كبير.

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