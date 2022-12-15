إب.. وفاة فتاتين غرقًا داخل بركة مياه في مديرية فرع العدين

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت فتاتان، يوم الأربعاء، غرقًا داخل بركة مياه، في إحدى البلدات، غرب مدينة إب، وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن فتاتين تدعى الأولى، "وسيلة محمد عبده حسن"، والثانية "سعاد محمود علي عبده"، توفيا، أثناء قيامها بنقل مياه الشرب، في قرية الأحجار، عزلة الأحماس، مديرية فرع العدين.

وحسب المصادر، فأن الفتاتين واللتين تدرسان في الصفوف الأساسية ذهبا لجلب مياه الشرب من إحدى الأبار التي تعد المكان الوحيد لشرب المياه، ولكنهما غرقا.

وأشارت المصادر إلى أن الفتاة الأولى غرقت، فحاولت الأخرى انقاذها فغرقت بجوارها، ليفارقا الحياة، ولم يتمكن أحد من انقاذهما.

وخلال الأشهر الماضية سجلت المحافظة عدد كبير من الوفيات جراء الغرق في البرك المائية التي يعتمد عليها معظم سكان الريف في جلب المياه.