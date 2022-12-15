من هو "إبراهيم البنا" الذي رصدت أمريكا مكافأة ضخمة للحصول على معلومات عنه؟

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الولايات المتحدة مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عن قيادي بارز في تنظيم القاعدة باليمن.



وقالت السفارة الأميركية باليمن في حسابها على "تويتر" الأربعاء، إن "برنامج مكافآت من أجل العدالة (يتبع الخارجية الأميركية) يقدم مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن عصام البنا المعروف باسم أبو أيمن المصري".



وأضافت السفارة أن "البنا قائد كبير في تنظيم القاعدة بشبه الجزيرة العربية (مقره اليمن)، والذي صنفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية".



من هو إبراهيم البنا؟



ولد البنا في مصر عام 1965 ويعمل كقائد الأمن لتنظيم القاعدة حيث يعد عضوا مؤسسا لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وقدم توجيهات عسكرية وأمنية لقيادة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وفق الخارجية الأمريكية.



وسبق أن أعلن مسؤولون أمنيون أميركيون مرارا وتكرارا أنهم قتلوا البنا في اليمن بصواريخ أطلقت من طائرات بدون طيار كان أشهرها في أكتوبر 2011 حينما ادعت وزارة الدفاع الأميركية قتله مع 6 أشخاص آخرين.



ووفق موقع "ويكبيديا" الإنجليزي والذي نقل عن مؤسسة "جيمس تاون" أن اسمه بالكامل "الشيخ إبراهيم محمد صالح البنا" وكانت الكنية له أبو أيمن المصري.



وأكدوا أنه قال خلال اعترافاته في عام 2010 حينما تم القبض عليه في اليمن أنه انضم لحركة "الجهاد الإسلامي" المصرية عام 1993.



وبحسب الخارجية الأمريكية، فإن البنا، كان عضوا مؤسسا في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتولى قيادة شؤون الأمن بالجماعة، وهو العضو المؤسس الأخير لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على قيد الحياة.



في مقالة نشرتها مجلة “إلهام” الإنجليزية الإلكترونية التابعة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية عام 2010، وصف البنا هجمات 11 سبتمبر عام 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية بالأمر الصالح، وهدَّد باستهداف الأمريكيين حول العالم ردا على إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية بالخارج.



ولفتت إلى أنه قبل الانضمام لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، كان البنا قائدا لتنظيم الجهاد الإسلامي المصري باليمن من عام 1996 حتى عام 1998، وبعد ذلك كان مسؤولا عن قطاع تدريب الجماعة والاستخبارات.



وفي يوم 5 يونيو/حزيران عام 2017، صنَّفت وزارة الخارجية الأمريكية البنا بشكل خاص كإرهابي عالمي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة.



ونتيجة لهذا التصنيف، تم حظر جميع ممتلكات البنا، والفوائد العائدة عليها التي تخضع للولاية القضائية الأمريكية، وتم منع الأمريكيين بوجه عام من إجراء أي معاملات مع البنا.

