5 حالات خلال نصف شهر.. ارتفاع حوادث حرق السيارات في محافظة إب وسط فوضى عارمة

المنامة - ياسر ابراهيم - ارتفعت خلال الأسابيع الماضية حوادث حرق السيارات والمركبات في محافظة إب (وسط اليمن) في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



ورصد ناشطون محليون 5 حالات حرق سيارات ومركبات خلال نحو نصف شهر في عدد من مديريات المحافظة.



وحسب الناشطون فإن مديرية (ذي السفال) جنوبي المحافظة، شهدت خلال أسبوعين حادثتي حرق سيارتين تعود للمواطنين (رشاد محمد المليكي)، و(أنس رشاد الكامل).



وفي مديرية (ريف إب)، أضرم مجهولون النار في سيارة المصور الصحفي "فؤاد الشرعي" بمنطقة "المشاعبة بمديرية دون معرفة ملابسات الحادثة.



وقبل أيام تم إحراق سيارة الناشط المجتمعي "مرسل الشبيبي" بمدينة إب عاصمة المحافظة، وإلقاء قنبلة على سيارة مواطن آخر في ذات المديرية.



ولاقت الحوادث المكررة استنكاراً واسعاً من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حذّروا من التهاون في تتبع خيوط الجريمة الآخذة في التوسع في المحافظة، مطالبين بوضع حد لمثل هذه الجرائم التي باتت تهدد أمن وسكينة المجتمع.



وخلال الأشهر الماضية تم إحراق عشرات السيارات والمركبات بعدد من مديريات المحافظة، في ظاهرة دخيلة على المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.

