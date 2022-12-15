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شاهد .. الصاروخ صافيناز بوصلة رقص جديدة ببدلة الرقص فرمت القشطة سما المصري بمشهد “طشت الغسيل”

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فنون - ياسمين عبدالعظيم - لم تتوقف الراقصة صافيناز عن إثارة الجدل كعادتها بنشرها مقاطع فيديو بشكل يومي تقريباً تارة وهي تستحم وأحياناً وهي في السرير ومرات أخرى تركز الكاميرا في مقاطع الفيديو التي تلتقطها على مؤخرتها، ولكن هذه المرة ووفق ما تقول بأنها تتوجه للسيدات بإرشادات خاصة ونصائح عبر صفحتها.

أذهلت صافيناز متابعيها حيث ظهرت وهي جالسة في الحمام وأمامها “طشت” غسيل، رغم أن العالم كله استغنى عن الغسيل اليدوي وبات يستعمل الغسالات الحديثة، وارتدت صافيناز فستاناً ظهرت منه حمالة صدرها التي استعرضت من خلالها مفاتنها.


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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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