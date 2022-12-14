شاهد .. الإماراتية ريتا محمد تستعرض مؤخرتها بصورة أثارت غرائز شباب الخليج - صور

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للعارضة العراقية ​الحاصلة على الجنسية الإماراتية، ريتا محمد​ ظهرت فيها بكامل أناقتها.

وما أثار ضجة بين المتابعين ملابس ريتا الضيقة إذ إتهمها البعض أنها تحاول إستعراض مفاتنها.

وإرتدت ريتا فستان زهري ضيق وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بتسريحة ناعمة.

كانت ريتا قد نشرت مؤخراً صورة جديدة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثارت فيها جدلاً كبيراً بين متابعيها.

وظهرت ريتا بكامل أناقتها، بأحدث جلسة تصوير نشرتها، بإطلالة كاجوال بجينز أسود اللون، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعدة.

وأثارت ريتا الجدل بين متابعيها الذين إتهموها بالإفراط في نفخ مؤخرتها، غير أن البعض أثنى على جمالها في كل التفاصيل.

الجدير ذكره أن ريتا ولدت في العراق، لكنها تعيش حالياً في دولة الإمارات العربية، وهي ناشطة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولديها عدد كبير من المتابعين، الذين تطلعهم على نشاطاتها وأعمالها اليومية.



