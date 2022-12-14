نجمة "باب الحارة" الصاروخ دانا جبر تثير الغرائز بملابس فاضحة وقبلات حميمية مع شخصية معروفة .. اتفرج

في كل فترة، يتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أبرز صور ولقطات الفنانة السورية دانا جبر، والتي ظهرت بها بإطلالات، ووضعيات جريئة، سواء ما تنشره عبر حسابها في إنستغرام، أو ظهورها في المسلسلات التي تشارك فيها، ويأتي إهتمام الجمهور بتداول صور دانا جبر، لأنها تغلق خاصية التعليقات على صورها واطلالاتها منذ تعرضها لتسريب صورها ومقاطع فيديو جريئة خاصة بها، وتفاديا للإنتقادات.

ومن أبرز الصور التي عرضت دانا جبر للإنتقاد، ظهورها الجريئ في مسلسل سنة أولى زواج مع الفنان يزن السيد، حيث ظهرت دانا في بعضها بوضعيات مثيرة، اعتبر الجمهور انها تعمدت إثارة الغرائز، ففي احدى الصور وقفت دانا جبر بأحضان يزن السيد، وهي ترتدي فستان بيج ضيق جدا مكشوف الصدر، كما ارتدت فساتين جريئة كشفت بها عن مناطقها الحساسة، وفي لقطة أخرى ظهرت دانا جبر وهي تقبل يزن قبلة حميمية مثيرة.

وفي لقاء اذاعي عبر احدى اللقاءات الصحفية التي جرت معه، أشاد النجم السوري يزن السيد، بقدرات الفنانة دانا جبر، وكشف عن الظلم الذي من الممكن أن يتعرض له الفنان في الوسط الفني، واعتبرها فنانة موهوبة، وتتمتع بجمال خارق، الا ان الفرص أمامها لا ترقى لكي تخرج موهبتها كما يجب.

دانا جبر من مواليد 15 مارس 1989 ، ممثلة سورية هي ابنة أسرة فنية كبيرة حيث أنها حفيدة الفنان محمود جبر والفنانة هيفاء واصف شقيقة الفنانة منى واصف، كما إنها ابنة شقيقة الفنانات ليلى ومرح جبر، لذلك كان دخولها للمجال الفني سهلًا حيث كانت تعمل في المسرح منذ أن كانت بسن بالسادسة من عمرها، ولكن انتقلت للتمثيل في الأعمال التلفزيونية، بتقديم أدوارها بقوة في العديد من الأعمال.

تزوجت دانا جبر فى سن مبكرة حيث كانت تبلغ من العمر 18 عاماً إلا أن الزواج ولم يستمر طويلا وانتهى بالطلاق، حيث أكدت فى تصريحات صحفية أن سبب الانفصال ليس أهلهاوإنما ظروف من بينها: ظروف العمل الصعبة ومشكلات أخرى مؤكدة أن الحب أحيانا بين الزوجين هو ما يولد المشكلات في ما بينهما ويكون سبباً فى الانفصال، وأن ذلك أفضل من أن تشهد علاقتهما مشكلات كبيرة وغير عادية، سببها الغيرة والبحث عن أدق التفاصيل لإثارة المشاكل.

تسريب فيديو إباحي للفنانة دانا جبر

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد انتشار مقاطع فيديو جنسية أكد الكثيرون بأن من فيها هي الفنانة السورية دانا جبر، وذلك استكمالًا لحملة التشويه التي تتعرض لها من قبل جهة مجهولة تتعمد تدميرها والانتقام منها لأسباب لا أحد يعرفها حتى الآن، فالبعض يرجح بأنه من المحتمل أن يكون هذا الشخص المجهول هو حبيب سابق، أو ربما غيرة نساء.

وفي الحقيقة، بالرغم من انتشار فيديوهات إباحية وصور فاضحة للفنانة دانا جبر وحتى الآن ليس معروفًا إذا ما كانت فعلًا متورطة أم ضحية، إلّا أنها لاقت خلال الأيام الماضية دعمًا وتضامنًا لافتًا من قبل عدد كبير من محبيها وحتى من بعض زميلاتها في الوسط الفني مثل الفنانة تولين البكري.

الجدير بالذكر أن الفنانة دانا جبر عقب الضجة التي حدثت بسبب تسريب الشخص المجهول لصورها الفاضحة، خرجت بتصريح من خلال مكتبها الإعلامي وأكدت أنها تتعرض لحملة تشويه شرسة لسمعتها ومحاولة ابتزاز واضحة للنيل منها ومن نجوميتها، وأكدت أن ما تم تداوله من صور خاصة بها هي صور قديمة وشخصية غير معدة للتداول والنشر، وطالبت الجمهور والصحافة بمراعاة خصوصية حياتها الخاصة.

دانا جبر تزوجت فى سن الـ18 ومهووسة بعمليات التجميل

تعيش الفنانة السورية دانا جبر أوقاتاً عصيبة حالياً بعد تسريب فيديو لها من منزلها ترتدى ملابس فاضحة وخادشة للحياء، وتم تداول هذا الفيديو وصور منه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ما جعلها تتصدر مؤشرات محرك البحث جوجل، ومعروف عن دانا جبر إثارة الجدل دائماً سواء بصورها أو تصريحاتها الجريئة فى اللقاءات التليفزيونية.

ورغم أن الجمهور المصرى لا يعرف دانا جبر جيداً إلا أنها شاركت فى العديد من المسلسلات فى الدراما السورية والخليجية، كما أنها نشأت فى أسرة فنية خالصة فهى حفيدة الفنان محمود جبر والفنانة هيفاء واصف شقيقة الفنانة منى واصف، كما إنها ابنة شقيقة الفنانات ليلى ومرح جبر، لذلك كان دخولها للمجال الفني سهلًا حيث كانت تعمل في المسرح منذ أن كانت بسن بالسادسة من عمرها، لكن انتقلت للتمثيل في الأعمال التلفزيونية، بتقديم أدوارها بقوة فى العديد من الأعمال

دانا جبر هو الاسم الفني، بينما اسمها الحقيقي هو دانا العش، وشاركت أكثر من خمسين مسلسلاً رغم أنها لم تتجاوز 31 عاماً، ومن أبرز أعمالها منها “​باب الحارة​” فى ثلاثة أجزاء، “مناحي” و”على موج البحر” و”قلوب صغيرة” و”​بقعة ضوء​ 7″ و”الدبور” و”سكتم بكتم” و”مطلوب رجال” و”أبو جانتي” و”​بانتظار الياسمين​” و”سليمو وحريمو” و”دومينو” و”صرخة روح” و”جنان نسوان” و”سنة أولى زواج” و”الرابوص” و”شبابيك” و”جرح الورد” و”حريم الشاويش” و”أبناء القلعة” و”​فرصة أخيرة​”.

رغم جمالها الصاخب وتلقيبها بـ”جميلة باب الحارة” إلا أنها تؤيد اجراء عمليات تجميل واعترفت فى احدى لقاءاتها أنها خضعت لعملية تجميل فى الأنف، وأن لديها هوسا بالرتوش، وتحمد الله على جمالها، مشيرة إلى أنها تحتاج الى بعض التعديلات، خاصة وأنه فى هذا العصر أصبح التجميل متاحاً، فالفنانة يجب أن تكون جميلة بالمظهر كما فى الأداء.

واعترفت دانا جبر كذلك بأنها بالغت فى نفخ “شفتها”، خاصة أن الكاميرا تزيد الوزن والحجم، واستجابة لنصائح الأصدقاء باعادة شفتها كما كانت وتعملت من تجربتها فى ذلك