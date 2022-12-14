وساطة قبلية تنجح في إطلاق سراح مدير مكتب الأوقاف السابق بشبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - أفرجت مليشيا دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا اليوم الأربعاء عن مدير مكتب الأوقاف السابق بالمحافظة بعد يوم من اختطافه وإخفاءه قسرا.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن وساطة قبلية نجحت في الضغط على مليشيا دفاع شبوة للإفراج عن الدكتور قائد الشريفي المصعبي مدير مكتب الأوقاف السابق بالمحافظة جنوب شرقي البلاد.



وأضافت أن مليشيا دفاع شبوة كانت اختطفت المصعبي أثناء مروره من أحد حواجز التفتيش بمدينة عتق، ضمن حملة اختطافات تشنها تلك المليشيات المدعومة إماراتيا بحق المواطنين.



يشار إلى أن المصعبي ينتمي لحزب التجمع اليمني للإصلاح وأقيل من منصب مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بشبوة، في يونيو الماضي في إطار سياسة إزاحة المحسوبين على الحزب التي ينتهجها محافظ شبوة عوض ابن الوزير الموالي لدولة الإمارات.

