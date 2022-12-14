"كونه يٌعقد الدبلوماسية".. - معارضة البيت الأبيض تُفشل تمرير قرار ينهي الدعم الأمريكي للرياض في حرب اليمن

تراجع السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، عن مساعيه الحثيثة في الكونغرس لتمرير قرار سلطات الحرب الذي يهدف لإنهاء دعم واشنطن للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن، وذلك عقب معارضة قوية البيت الأبيض الذي عبر مخاوفه من أن تمرير القرار من شأنه أن يعقد دبلوماسية الحل في اليمن.



وكان ساندرز قد وافق على سحب قراره، قائلاً في مجلس الشيوخ إنه سيدخل في مفاوضات مع البيت الأبيض بشأن لغة التسوية.



وتجادل مسؤولي البيت الأبيض والسناتور بيرني ساندرز يوم الثلاثاء في الفترة التي سبقت تصويت مجلس الشيوخ على قرار سلطات الحرب، الذي قدمه ساندر.



وقال ساندر "لن أطلب التصويت الليلة". إنني أتطلع إلى العمل مع الإدارة التي تعارض هذا القرار ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى شيء قوي وفعال. إذا لم نفعل ذلك، فسأعود مجددا ". لكن العودة، كما قال ساندرز، ستكون تحديًا، حيث يفقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في أوائل يناير.



وأصبحت كتلة متزايدة من الجمهوريين في مجلس النواب مقاومة للمغامرات العسكرية الأمريكية في الخارج، لكن القيادة الجمهورية الحالية في مجلس النواب عارضت تقليص الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.



في صباح يوم الثلاثاء، وزع البيت الأبيض بشكل خاص نقاط الحوار التي تعارض القرار، قائلاً إن مساعدي الرئيس جو بايدن سيوصون باستخدام حق النقض إذا تم تمريره وأن الإدارة "تعارضه بشدة".



وجادل البيت الأبيض، جزئيًا، بأن التصويت لصالح القرار غير ضروري لأن الأعمال العدائية الكبيرة لم تستأنف بعد في اليمن على الرغم من انقضاء وقف إطلاق النار، ومن شأن التصويت أن يعقد الدبلوماسية.



وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض "نحن على اتصال مع أعضاء الكونجرس بشأن هذا. وبفضل دبلوماسيتنا التي لا تزال مستمرة وحساسة، توقف العنف بشكل فعال على مدى تسعة أشهر "، مضيفة أن الإدارة كانت حذرة من الإخلال بهذا التوازن.



ورفض السكرتير الصحفي للبيت الأبيض التعليق على ما إذا كان الرئيس بايدن سيستخدم حق النقض ضد قرار بيرني ساندرز المتعلق بسلطات الحرب في اليمن، وذلك بعد معلومات تفيد بأن البيت الأبيض يحث أعضاء مجلس الشيوخ على التصويت ضد القرار.



وجاء في نقاط الحوار: "تعارض الإدارة بشدة قرار سلطات حرب اليمن على عدد من الأسس ، لكن خلاصة القول هي أن هذا القرار غير ضروري وسوف يعقد إلى حد كبير الدبلوماسية المكثفة والمستمرة لإنهاء الصراع حقًا".



وأضافت، "في عام 2019، غابت الدبلوماسية وكانت الحرب مستعرة. ليس هذا هو الحال الآن. بفضل دبلوماسيتنا التي لا تزال مستمرة وحساسة، توقف العنف على مدار تسعة أشهر تقريبًا ".



وحذر مبعوث بايدن إلى اليمن، تيم ليندركينغ، من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق سلام جديد من شأنه أن يعجل "بالعودة إلى الحرب". وفي يوم الاثنين، حذرت اليونيسف من أن 2.2 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية، مع مقتل أو تشويه أكثر من 11000 طفل في الحرب.



وجادل البيت الأبيض أيضًا بضرورة رفض القرار لأنه يذهب إلى أبعد من قرار تم تمريره في عام 2019. وقال "أعلم أن العديد منكم أيد قرارًا مماثلًا لقوى الحرب في عام 2019"، ورد في نقاط الحوار. لكن الظروف الآن مختلفة بشكل كبير. ونص القرار نفسه مختلف أيضًا ".



وطرح بعض حلفاء الإدارة الأمريكية الحجة القائلة بأن تعريف القرار للأعمال العدائية يمكن أن يمهد لسابقة يمكن أن تعرقل دعم أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي، على الرغم من أن القرار واضح أنه يقتصر على اليمن ولا ينطبق إلا على العمليات الهجومية.



المصدر: The Intercept