شكرا لبحثكم عن خبر اللجنة الأمنية والعسكرية تزور الأجهزة والمنشآت الأمنية في أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ابين - سبأنت :

زارت اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة اليوم، الأجهزة والمنشآت الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في محافظة أبين.

وشملت المواقع والمنشآت التي زارها أعضاء اللجنة، العميد احمد الظاهري، والعميد أحمد علي الحميقاني، والعميد محمد القحم، والدكتور محمود السقلدي، والعميد عادل الطماح، قيادة إدارة الأمن، ومعسكر القوات الخاصة أبين، وإدارة الأحوال المدنية، ومعسكر النجدة، والسجن المركزي في أبين ، وإدارة شرطة السير أبين، ومقر الحزام الأمني أبين.

والتقت اللجنة نائب مدير أمن ابين العقيد بسام كردة وأركان القوات الخاصة أبين، الرائد عبدالحكيم أبو زعار ورئيس عمليات القوات الخاصة أبين، النقيب أحمد لزرق وقائد المنطقة الأمنية أحور للقوات الخاصة أبين، النقيب محمد جادع وقيادات قوات النجدة وحماية المنشآت وضباط وصف ضباط الأجهزة الأمنية في محافظة أبين.

وخلال الزيارة نقل أعضاء اللجنة، تحايا وتقدير مجلس القيادة الرئاسي وتحيات رئاسة اللجنة العسكرية والأمنية العليا إلى قيادات وضباط وأفراد الأجهزة الأمنية في محافظة أبين، مثمنين الجهود التي تبذلها قيادة ومنتسبي الأجهزة الأمنية في أبين لحفظ أمن أبناء أبين والعمل المتواصل والتنسيق المشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية في أبين.

كما أشادوا بجهود قيادة وأفراد القوات الخاصة على الانضباط والتفاني في أداء واجباتهم الأمنية، والحس الأمني والدور الفعال الذي يقومون به في حفظ أمن محافظة أبين بشكل خاصة والوطن بشكل عام .. مؤكدين دعم المجلس الرئاسي لتطوير القدرات الأمنية وتثبيت دعائم الاستقرار الأمني.