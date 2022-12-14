شبوة.. مليشيا مدعومة إماراتياً تختطف مدير مكتب الأوقاف السابق

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا مدعومة إماراتياً، اليوم الأربعاء، مدير مكتب الأوقاف السابق بمحافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)، واقتادته إلى جهة مجهولة.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا دفاع شبوة (المدعومة إماراتياً)، اختطفت الدكتور (قايد الشريفي) مدير مكتب الأوقاف السابق، واقتادته إلى أحد سجونها السرية بالمحافظة.



وكان محافظ شبوة عوض العولقي، قد أقال "الشريفي" من منصبه في يونيو الماضي، في سياق خططه للسيطرة على كامل مفاصل المحافظة إدارياً؛ قبل أن تتمكن قوات مدعومة إماراتياً منتصف أغسطس الفائت بالسيطرة العسكرية على المحافظة.



وخلال الأيام الماضية نفذت مليشيا دفاع شبوة حملة اختطافات واسعة طالت عدداً من فئات المجتمع في انتهاكات متصاعدة منذ سيطرة مليشيا الانتقالي على المحافظة.

