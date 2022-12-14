الحديدة.. اعتقال مسؤول حكومي على خلفية مواقفه الرافضة لانتهاكات القوات المشتركة بالمُدن المحررة

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتقلت قوات تابعة للقوات المشتركة المدعومة من الإمارات، أمس الثلاثاء، مسؤول حكومي في سلطات الشرعية بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقالت مصادر مقربة من مدير عام مكتب هيئة النقل بمحافظة الحديدة، (رفيق حسين دومه)، إن طقم تابع أمني تابع للقوات المشتركة، اعتقلته من مكتبه بمدينة الخوخة "العاصمة المؤقتة لمحافظة الحديدة" واقتادته إلى أحد سجونها بمعسكر أبو موسى الأشعري بالمديرية.



وأوضحت المصادر لـ "يمن شباب نت" أن اعتقال "دومه" يأتي على خلفية مواقفه الرافضة للانتهاكات التي ترتكبها القوات المشتركة المدعومة من الإمارات في المدن المحررة بمحافظة الحديدة.



و"رفيق دومه" قيادي في الحراك التهامي ومختطف سابق في سجون مليشيا الحوثي، وسبق وأن اعتقل قبل عام في سجون المشتركة بمدينة المخا، على خلفية مواقفه الرافضة لانتهاكات تلك القوات.

وتخضع مدينة الخوخة (العاصمة المؤقتة لمحافظة الحديدة) لنفوذ القوات المشتركة المدعومة من الإمارات التي تُتهم بارتكاب انتهاكات واسعة للمدنيين من سكان المدينة.