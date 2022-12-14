بدون حياء او خجل .. شاهد هكذا خلعت بطلة العشق الممنوع لباسها الداخلي اثناء مشهدها الجنسي

فنون - كتب سعد محمود - تداولت حسابات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشهد جنسي لبطلة مسلسل العشق الممنوع بيرين سات.

جاء ذلك بعدما نشر موقع تركيا الآن، مؤخراً، تقريراً عن بيرين سات، جاء فيه "هكذا تعرت بيرين سات وأكثر من تقدم الجنس”، “بطلة العشق الممنوع مستعدة لتقديم كلّ شيء من أجل مهنتها، والصور بالأسفل تظهر لكم كيف تعرّت بالكامل دون أن تأبه لردود الأفعال الغاضبة من المتحفظين الذين يشكلون نسبة 40 في المئة من الشعب التركي”. وارفقت الصور مع التقرير.

وردت بيرين سات المعروفة في العالم العربي بإسم سمر، نسبة إلى دورها في مسلسل العشق الممنوع على تلك الإساءة بالقول: “أفتخر بكل مشهد أقدمه، وكلامي عن القبلات عنيت به حياتي الشخصية لا الشخصيات التي لعبتها والتي لو عاد بي الزمن للعبتها مرة أخرى دون تردد أو تفكير”.

وتابعت بيرين سات: “دعكم من محاسبتي الآن وافعلوا ما يرضي الله، ما رأيكم أن تتبرعوا للفقراء مثلا أو تحسنوا من صفاتكم الإنسانية".

وكان فانز بيرين، قد نشر عبر صفحته بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة جريئة لها، تسببت بتعرضها لإنتقاد بعض متابعيها.

وظهرت الفنانة التركية في اطلالتها، مرتدية شورت قصير باللون الأسود، مع حمالة صدر، وقميص طويل ملون يغطي خلفها وكتفيها فقط.

واختارت تسريحة شعر جذابة معقودة خصلاتها وسط رأسها، ومكياج ترابي خفيف على ملامح وجهها وأحمر شفاه، مما ناسب اطلالتها وأبرز جمالها وأناقتها.

وإلى جانب ذلك ارتدت نجمة مسلسل العشق الممنوع، في الصورة التي نشرها فانزها وعلق عليها قائلاً: "ليلة سعيدة.. احبك كثيرا يا بيرين"، بعض الحلي، على عنقها وعلى معصمي يديها، وبعض اناملها.

والمعروف لدى الجمهور، أن إطلالات بيرين في الحياة اليومية عادة ما تكون بسيطة إلى حد كبير، حيث تتخلى الفنانة الشابة عن المكياج نهائياً، وتعتمد في اختياراتها على الأزياء المريحة، على عكس إطلالاتها في مسلسلاتها مثل «العشق الممنوع»، و«الانتقام»، والتي حملت قدراً عالياً من الأناقة والجراءة، وهو ما يتوقع أن يرى الفنانة عليه حتى في حياتها الشخصية البعيدة عن الشاشة، الأمر الذي يضعها في مرمى سخرية النشطاء.

يذكر أن الفنانة بيرين سات، رفضت في وقت سابق التعليق على الهجوم الكبير الذي تتعرّض له بسبب مشهدها الجنسي، ضمن مسلسلها "الهدية"، الذي عرض نهاية عام 2019.

وامتنعت النجمة التركية في بداية الأمر، عن الرد على أحد الصحافيين الذي سألها حول المشهد الجنسي، وبعد ملاحقته لألتقاط أي صورة لها، منعته من تصويرها ثم أبلغته إنها راضية عن كل مشاهدها التي مرت بالعمل.

وفور حصول ذلك الصحفي على تصريح من بيرين سات، قال لموقع غيس التركي: بيرين كانت لطيفة لكنها لم ترغب بإجراء أي مقابلة وكانت مع صديقتها، واحترمت إرادتها وأخبرتني إنها سعيدة جدًا بالأصداء الرائعة التي يحققها العمل في تركيا.

وتابع: "ما فهمته منها إنها ليست نادمة على أي مشهد صورته، وذلك المشهد الجنسي يبدو إنها راضية عنه بشكل تام".

وبيرين سات من مواليد 26 فبراير 1984 في مدينة أنقرة التي شهدت مسيرة حياتها الفنية الحافلة بالنجاح على المستوى الداخلي وعلى المستويين العربي والدولي.

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