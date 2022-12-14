الثانية خلال أسبوع.. عصابة مسلحة تعتدي على أرضية تابعة للأوقاف جنوبي إب

اعتدت عصابة مسلحة على أرضية تابعة للأوقاف بمحافظة إب (وسط اليمن)، هي الثانية من نوعها خلال أسبوع، في ظل عمليات نهب منظمة لأراضي الأوقاف والأملاك العامة بالمحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقالت مصادر محلية، إن نافذين من أسرة "وجيه الدين" قاموا بالاعتداء على أرضية للأوقاف في منطقة المحمول جنوبي محافظة إب.



وأوضحت المصادر أن العصابة قامت ببناء استحداثات جديدة في الأرضية في جنح الليل وبحماية مسلحين.



وتأتي الواقعة بعد أيام من قيام عصابة مماثلة بالسطو على أرضية تابعة للأوقاف في منطقة جوبلة بمديرية الظهار مركز المحافظة.



ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي الانقلابية باشرت أسر هاشمية ومتنفذون حوثيون قادمون من محافظات شمال الشمال بالسطو على أملاك الأوقاف وأملاك مئات المواطنين بالقوة في عدد من مديريات المحافظة وسط تواطؤ من قيادات السلطة المحلية التابعة للمليشيا.

