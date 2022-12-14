شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي حوثي يعدم زوجته الحامل شنقا بعد حبسها وتعذيبها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في ثاني جريمة ترتكب خلال اليوم نفسه بعد قتل فتاة ذبحًا وتقطيعها في إب وسط اليمن، أقدم قيادي حوثي على قتل زوجته الحامل شنقًا في محافظة ريمة شمال غربي البلاد.

فقد كشفت مصادر محلية أن القيادي الحوثي فواز المدغري المكنى بـ "أبو جبريل"، أعدم زوجته الحامل إيمان يوسف سعد غالب موسم شنقًا في مديرية كسمة بمحافظة ريمة، الثلاثاء.

وأضافت أنه ارتكب الجريمة بعد استخدامه طرقًا مختلفة في تعذيب زوجته نفسيًا وجسديًا، علاوة على حبسها شهرًا كاملًا.

كما أردفت أن القيادي الحوثي الذي عينته الميليشيا مشرفًا على مديرية كسمة، "يحاول استغلال نفوذه لتبرئة نفسه" من الجريمة وعقوبتها، حيث اتهم زوجته بشنق نفسها.

يذكر أنه في اليوم نفسه، قتلت فتاة بطريقة وحشية في محافظة إب، وسط تزايد ملحوظ لجرائم العنف الأسري في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وقال ناشطون محليون إن مواطنين من أهالي قرية ذي جبرة التابعة لمنطقة ظفار في مديرية حبيش عثروا على "شوالة" تستخدم لتعبئة الدقيق عليها آثار دماء، وبعد تفتيشها وجدوا داخلها جثة مقطعة إلى أوصال.

كما أوضحوا أن الفتاة قتلت ذبحًا باستخدام "آلة حادة"، وتم تقطيع الجثة إلى وصال وحشرها في كيس "شوالة"، ورميها على قارعة الطريق.

يشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، تزايدت جرائم العنف الأسري بصورة مخيفة في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.