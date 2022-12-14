شرطة "تعز" تعلن ضبط اثنين من المطلوبين أمنيًا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأجهزة الأمنية بشرطة تعز، الثلاثاء، ضبط اثنين من المطلوبين أمنيًا في قضيتين مختلفتين، بمدينة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال مركز الإعلام الأمني بشرطة تعز، إن شرطة مديرية المظفر تمكنت من إلقاء القبض على المدعو "م . أ.م" والمطلوب للأجهزة الأمنية على ذمة قضية تفجير قنبلة في حارة الدار.

وفي سياق متصل، تمكن أفراد شرطة مديرية المظفر من ضبط المدعو "ف . ع . ن" والمطلوب بقضية قتل أحد المواطنين في العام 2014 وهروبه من السجن المركزي حيث تم إلقاء القبض عليه بعد عملية رصد لمكان تواجده.

وأشار المركز إلى أنه تم إيداع المضبوطين الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى جهة الإختصاص.

هذا وكانت شرطة تعز قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، القبض على عصابة تزوير محررات في مديرية الشمايتين.