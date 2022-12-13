عدن.. موظفو المجلس الأعلى لكليات المجتمع يعلقون أعمالهم احتجاجا على محاولة اغتيال رئيسهم

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن موظفو الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع تعليق أعمالهم بدءا من اليوم الثلاثاء إثر تعرض رئيس الجهاز لمحاولة اغتيال فاشلة في عدن جنوبي اليمن.



ووفق بيان صادر عن موظفي الجهاز فإن تعليق العمل يأتي تضامنا مع الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالله الحاج الذي تعرض لمحاولة اغتيال من قبل عصابة مسلحة في العاصمة المؤقتة عدن.

واستنكر البيان، الاعتداء الغاشم الذي تعرض له الحاج منتصف ليل الثلاثاء، مطالبا الأجهزة الأمنية بضبط العصابة المسلحة.





وكان الدكتور الحاج قد أفاد بتعرض سيارته لهجوم من قبل مسلحين عقب دقائق من وصوله إلى منزله إلا إنه كان قد نزل منها.



وأشار الحاج في منشور على حسابه بموقع فيس بوك إلى أن المسلحين المنفذين للاعتداء معروفين وسبق أن هددوه ونفذوا تهديدهم.



وتشهد العاصمة المؤقتة عدن انفلاتا أمنيا كغيرها من مناطق سيطرة مليشيا الانتقالي التي تسجل فيها عشرات حوادث الاعتداء دون ضبط أي من مرتكبيها

