خلال يوم واحد.. وفاة وإصابة 57 مدنيا في حوادث مرورية بعدد من المحافظات اليمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي وأصيب 57 مواطنا في يوم واحد إثر حوادث مرورية بأمانة العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للمرور التابعة للحوثيين، أن يوم الأحد الفائت شهد وقوع 31 مروريا، توزعت بين صدام ودهس وانقلاب.



وحسب الإحصائية فإن الحوادث تسببت بوفاة 3 مواطنين وإصابة 54 أخرين منهم 46 إصابة بليغة، فضلاً عن خسائر مادية تقدر بنحو 8 ملايين و250 ألف ريال يمني.



وذكرت الإحصائية أن أسباب جميع الحوادث المرورية المذكورة ناتجة عن السرعة الزائدة واهمال للسائقين والمشاة.

وتشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي انهياراً شبه كامل لشبكات الطرق نتيجة توقف عملية التنمية منذ بداية الانقلاب في خريف 2014م، وهي عامل رئيسي في الحوادث الكبيرة التي تشهدها تلك المناطق.

