تعز.. الشرطة تعلن القبض على عصابة تزوير عملات في "الشمايتين"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت إدارة شرطة تعز، القبض على عصابة تزوير عملات في مديرية الشمايتين جنوبي المحافظة (جنوب غربي اليمن).



وقالت في بيان نشره مركز الإعلام الأمني، الاثنين، إن إدارة شرطة مديرية الشمايتين، تمكنت بالتنسيق مع قوات شرطة الدوريات وأمن الطرق، من إلقاء القبض على مطلوبين أمنيين بتهمة تزوير عملات نقدية فئة ١٠٠٠ ريال يمني.



وأوضح البيان أنه "تم القاء القبض على المطلوبين بعد عمليات رصد دقيقة عن أماكن تواجدهم حيث تم مداهمة مقر التزوير ومصادرة أدوات التزوير".



وأشار إلى أنه يتم حالياً استكمال الإجراءات من أجل تحويل المطلوبين وادوات التزوير إلى جهات الاختصاص.



