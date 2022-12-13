اكل معدل تبارك ل بن غودل

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يزيد بن سلمان - شبوة - " الفنانة أمل كعدل تبارك للموسيقار احمد بن غودل بمناسبة تكليفه مديرٱ لثقافة عدن " """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""”""""" # العاصمة عدن # الاثنين 12 ديسمبر 2022م خاص : نزار القيسي قامت صباح اليوم الفنانة القديرة امل كعدل يرافقها الدكتور عبدالسلام عامر استاذ قسم المسرح بمعهد جميل غانم للفنون الجميلة والاستاذ اختر عبدالملك استاذ قسم المسرح بالمعهد والممثل عبدالحكيم قاسم بزيارة الاستاذ إلموسيقار احمد صالح بن غودل مدير عام مكتب. الثقافة عدن . وفي الزيارة قدمت الفنانة أمل كعدل ومرافقوها التهاني والتبريكات الحارة للموسيقار احمد بن غودل بمناسبة نيله على ثقة الاستاذ احمد حامد لملس وزير الدولة محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي بتكليفه مديرٱ عامٱ لمكتب الثقافة بمحافظة عدن . وعبرت الفنانة أمل كعدل عن بالغ سعادتها بهذا التكليف للموسيقار والملحن الكبير احمد بن غودل هي الخطوة الاولى على طريق إعادة الدور الثقافي الرائد لمدينة عدن وتحريك المياه الراكدة للنشاط الثقافي والإبداعي الذي يكاد أن يكون معدوم نتيجة التدمير الممنهج الذي مورس ضد عدن وروادها ، واضافت نحن على ثقة تامة بهذا الرجل الفنان الذي ينحدر من بين اوساطنا كمبدعين ونسال الله لمدير ثقافة عدن التوفيق والنجاح في مهام عمله واعادة ثقافة عدن إلى سابق عهدها . رافقهم نزار القيسي مدير العلاقات العامة والإعلام بمكتب الثقافة عدن .

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