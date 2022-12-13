توجيه دعوة عاجلة للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، اليوم، دعوة مهمة لصحفيي وإعلاميي العاصمة عدن. ودعت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول كل صحفيي وإعلاميي العاصمة عدن لحضور اللقاء التشاوري معهم . وسيعقد اللقاء التشاوري في قاعة ليلتي بمديرية المعلا يوم الخميس القادم الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢م في تمام الساعة التاسعة صباحاً وذلك برعاية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي- نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي.

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