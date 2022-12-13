شكرا لبحثكم عن خبر مركز الملك سلمان يدشن تسليم المشاريع المدرة للدخل للأسر المستهدفة بمحافظة لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج .. خاص

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تسليم المشاريع المدرة للدخل للأسر المعيلة للأيتام بمحافظ لحج في فعالية رسمية واجتماعية أقيمت بالمناسبة برعاية وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور / محمد سعيد الزعوري

يهدف المشروع إلى تقديم كفالة تعليمية ومعيشية لـ 177 يتيما في المحافظة بالإضافة إلى تدريب ودعم وتمكين 66 أسرة معيلة للأيتام اقتصاديا من خلال إلحاقهم بدروات تدريبية في إدارة المشاريع الصغيرة وتوفير المستلزمات والإمكانيات التي تمكنهم من البدء في تشغيل مشاريعهم الخاصة وإحداث تحول اقتصادي في حياتهم.

من جانبه أكد الأستاذ عمر الصمادي مستشار محافظ محافظة لحج لشؤون المنظمات على الأثر الملموس للمشروع في حياة الأسر المعيلة للأيتام والذي سيعمل على تحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية .

وفي كلمته في الفعالية عبر مدير مكتب الشئون الاجتماعية الأستاذ صائب عبد العزيز ناشر عن سعادته بالاعتناء والاهتمام بشريحة الأيتام وقدم شكره لمركز الملك سلمان على جهوده المبذولة في هذا المجال وأبدى استعدادهم التام بتقديم التسهيلات والدعم لأي جهات أو منظمات لتنفيذ مشاريع اغاثية أو تنموية في المحافظة .

وأشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأستاذ احمد محمد الأكوع أن المشروع لن ينتهي بتسليم هذه المشاريع للمستفيدين وسيعمل في تقديم النصح والارشاد والمتابعة الميدانية لضمان استمرارية مشاريعهم ونجاحها .

تنوعت المشاريع المدرة للدخل التي سلمها مركز الملك سلمان للأسرة المستفيدة ما بين مشاريع البقالات وبسطات الخضروات والفواكه والحقائب المهنية لصيانة الجوالات والتمديدات الكهربائية ومستلزمات صناعة البخور والحلويات والمعجنات ومستلزمات الخياطة والتطريز والكوافير وصناعة الإكسسوارات.

الجدير بالذكر أن مشروع كفالة الأيتام ينفذه المركز عبر الشريك المنفذ مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية في 3 محافظات هي عدن، ولحج، ومأرب، مستهدفاً 536 يتيماً، و166 أسرة معيلة للأيتام في المحافظات الثلاث ، حيث انطلق المشروع في 1 أغسطس 2022، بحضور رسمي وإعلامي ومجتمعي كبير .

حضر الفعالية مساعد مدير مركز الملك سلمان فرع عدن الأستاذ نايف عسيري وعدد من المسؤولين والوجاهات الاجتماعية والقبلية في المحافظة .