شكرا لبحثكم عن خبر وفاة ابوبكر السقاف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي في العاصمة الروسية موسكو المفكر والرائد في مكافحة الظلم والاضطهاد والاستعمار الداخلي الدكتور أبوبكر السقاف عن عمر ناهز 88 عاما .

وولد د.أبوبكر السقاف في منطقة الوهط بمحافظة لحج التي انجبت من المفكرين والعلماء والساسيين والكتاب والأدباء والفنانين.

وعرف السقاف بمقالاته الفكرية والسياسية من خلال عدد من الصحف الوطنية وعلى رأسها "الايام" و "التجمع" التي جمعه برؤساء الصحفتين المناضلين الوطنيين الراحلين عمر الجاوي وهشام باشراحيل صداقة حميمية على مدى سنوات طويلة حتى يوم وفاتهما وواصل الكتابة في صحيفة النداء التي يرأسها سامي غالب.

هاجر السقاف قسرا الى موسكو حيث زوجته وبعد سنوات من الملاحقة البوليسية لنظام صالح وتعرض للضرب والتعذيب بالكهرباء عند باب منزله واحراق أجزاء من جسده لإثناءه عن الكتاب والانتقاد للنظام الذي وصفه بالاستعمار الداخلي عقب إجتياح الجنوب في 1994م .

ومن ابرز كتاباته الاخيرة الوجوه الثلاثة لدولة الحرب عن المجتمع ، القضية الكبرى الغائبة : الدولة المدنية ، لوم الضحية ، تبشير المسلمين بالاسلام او الاضهاد الديني في صعدة ، في ذكرى الاستقلال الذي ضاع غير مرة ، تحويل جامعات الدولة الى مكاتب علاقات عامة، ثقافة الحصانة "نظرية الاذلال".