في السعودية.. فتيات يرقصن على العمود والفيديو يخلق ضجة في أوقح كارثة تهز المملكة .. شاهد

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 12:31 مساءً - نشر الإعلامي السعودي جعفر عبد الكريم مقطع فيديو من داخل إلى صالات رقص عبر برنامجه الشهير “جعفر توك” بعد سماح السلطات السعودية بافتتاح صالات لتقديم دروس الرقص على العمود “Pole Dancing ”.

وعنونَ جعفر لقاءه هذا الذي على شاشة التلفزيون الألماني “دويتشه فيله” بـ”الرقص على العمود ليس عيبا.. سعوديات يحققن شغفهن بالرقص على العمود رغم رفض البعض في المجتمع”.

واستعرض التقرير قصة السعودية ندى (28 عاماً) من خلال لقطات حصرية أظهرت فتيات سعوديات وهن يرقصن على العمود بملابس فاضحة،

وقال إنها قررت كسر نظرة المجتمع لهذه الرياضة. وقالت من داخل إحدى صالات الرقص وهي ترتدي الملابس الخاصة بهذه الرياضة:

“أنا أخذت تدريب الرقص على العمود لأحصل على شهادة وأكسر هذه البرمجيات في مجتمعنا واعتقادهم أن الرقص على العمود غلط لا نستطيع أن نتعلمه”.

وأضافت إن سمعة هذا النوع من الرقص مرتبطة بنوادي التعرية، وهذا ما جعل أهلها ضد ممارستها لهذه الرياضة: “عندما أخبرت أهلي عارضوا تماما وبدأوا في إخباري بأن الأمر يشبه ما يحدث في الأفلام وهو خطأ فادح”.

وأوضحت: “لما تعلمت وصرت أرجع البيت عرضت عليهم مقاطع الفيديو وأخبرتهم بأن رفع نفسي على عمود ليس بالأمر السهل”، وعندما شاهدوا هذا تحمسوا للأمر.