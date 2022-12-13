شاهد.. صباحنا من خدمات المشتركين في اتصالات المعلا

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يزيد بن سلمان - شبوة - صباح الخير ..
صباحنا من خدمات المشتركين في المعلا ..واجهة الإتصالات حيث يأتي يوميا المواطنين بالعشرات بل بالمئات نساء رجال شباب كبار السن لدفع فواتير التلفون والنت ..وطبعا الدخل اليومي للإتصالات عشرات الالأف بل مئات الآلاف ، ورغم هذا ورغم صغر الغرفة الإ ان القذارة هي عنوان المكان بصق التمبل في كل الزوايا كراسي مخربة لها شهور وسنوات ولا أحد يحرك ساكنا لا يجد المواطن الكبير في السن او النساء الكبار مكان للجلوس ..الكل من المسئولين يحضر ويرى ولا يحرك ساكنا ..قد يكون البعض يأس وبح صوته من النداء والطلب وقد يكون البعض تعود على هذة القذارة من بيته ، فلا فرق عنده . تبقى الأمل الوحيد مأمور المديرية ينزل ويعلم أصحاب الإتصالات النظافة مع احترامنا للبعض ..
للأسف حتى هذة الأمور البسيطة لا نستطيع ان نعملها ..
خلص الكلام .
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