في حادثة صادمة... العثور على جثة امرأة مُقطّعة داخل "شُوالة" في إحدى بلدات محافظة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - عثر مواطنون، الليلة الماضية، على جثة امرأة قُتلت بصورة وحشية في إحدى بلدات محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وقالت مصادر محلية، إن مواطنين عثروا على جثة امرأة مُقطعّة داخل شوالة ومرمية على قارعة الطريق في إحدى أودية مديرية حبيش (شمالي إب).



وأوضحت المصادر أن الحادثة التي صدمت المجتمع من هولها وبشاعتها وقعت في قرية ذي جبره، بمديرية حبيش.



وتُشير المعلومات الأولية الواردة من المنطقة، أن الضحية ابنه "أ . ن" وأن المتهمة بالجريمة امرأة قريبة من الضحية لدوافع مجهولة، في حين لم يصدر بيان رسمي من سلطات مليشيا الحوثي حول الجريمة حتى الآن رغم مرور أكثر من 12 ساعة على حدوثها.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، انتشار واسع للجريمة الجنائية وحوادث القتل العائلي في ظل فوضى أمنية عارمة.

